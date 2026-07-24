Η δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, έχει προκαλέσει συντριβή στην οικογένειά της, την ώρα που οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ο πρώην σύζυγος του θύματος ταξίδεψε εκτάκτως στο νησί από την Αθήνα προκειμένου να καταθέσει και να αναλάβει τη φροντίδα των δύο ανήλικων παιδιών τους. Σε δηλώσεις του, στο STAR, εξέφρασε την απόγνωσή του για την απώλεια της μητέρας των παιδιών του, αναφέροντας:

«Η ζωή μου ήτανε, το λέω και το εννοώ. Ό,τι έκανα, το έκανα για εκείνη και για τα παιδιά. Ήμασταν μαζί 22 χρόνια. Δεν ήταν άνθρωπος βίαιος, της άρεσε να βοηθάει. Τώρα τι μπορεί να έγινε στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορώ να το ξέρω».

Ο ίδιος στάθηκε και στην τραγική σύμπτωση της ημέρας, καθώς η είδηση του θανάτου συνέπεσε με την ημέρα γενεθλίων της κόρης τους, σημειώνοντας:

«Από τη στιγμή που έχεις κατέβει για έναν λόγο, για να κάνεις τα γενέθλια της κόρης σου την επόμενη μέρα… Σήμερα η κόρη μου γίνεται 12. Ποιος ο λόγος και γιατί να πας εκεί; Κάτι πρέπει να έχει προηγηθεί… Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία η γυναίκα μου, ένα σπίτι που μένει με τους γονείς της».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη γνωριμία των οικογενειών, αποσαφηνίζοντας τη σχέση που υπήρχε:

«Η πρώην γυναίκα αυτού που τη σκότωσε έχει παντρευτεί τον πρώτο ξάδελφο της γυναίκας μου και τα παιδιά μας κάνανε παρέα. Ειπώθηκε και αυτό, ότι μπορεί να είχαν ερωτική σχέση, και πάλι δεν μπορώ να το ξέρω. Υπήρχε κάποιο αγκάθι, κάτι που την απασχολούσε; Δεν ήταν άνθρωπος που τα έλεγε και όλα, όπως και εγώ. Μπορεί και εκείνη να μου έκρυβε κάποια πράγματα, μην τυχόν και με ενοχλήσει».

Περιγράφοντας το βάρος της διαχείρισης της επόμενης ημέρας για την οικογένεια, κατέληξε λέγοντας:

«Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ, παρά η γυναίκα μου. Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ. Τώρα μου άφησε ένα βάρος, το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ κατάλληλα… Τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου. Τα παιδιά από εδώ και μπρος θα είναι μαζί μου. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους γονείς της. Δεν αφαιρείς έτσι μια ζωή. Τι θα παραδώσεις;».

Υπό κράτηση ο 41χρονος και η 31χρονη σύντροφός του

Στο πλαίσιο των ανακρίσεων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου, καθώς και της 31χρονης συντρόφου του, στο σπίτι των οποίων εκδηλώθηκε ο φονικός διαπληκτισμός. Αν και η 31χρονη είχε αφεθεί αρχικά ελεύθερη μετά την πρώτη της κατάθεση, με εισαγγελική εντολή αποφασίστηκε η κράτησή της.

Οι δύο εμπλεκόμενοι θα εξεταστούν εκ νέου και μεμονωμένα στην Εισαγγελία Σύρου, ώστε να διασταυρωθούν οι ισχυρισμοί τους. Παράλληλα, ο χώρος όπου σημειώθηκε το περιστατικό παραμένει σφραγισμένος και τελεί υπό αστυνομική φύλαξη για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών ερευνών.