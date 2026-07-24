Στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» κατέληξε αιμόφυρτος ένας 35χρονος, όταν δέχτηκε πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη, σύμφωνα με τοπικά μέσα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026. Ο τραυματίας, έχοντας δεχτεί τη σφαίρα στην κοιλιά, κατάφερε να φτάσει μέχρι τις εγκαταστάσεις των υπεραστικών λεωφορείων και από εκεί τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας ότι ένας άνδρας τον πυροβόλησε.

Περιπολικά της Αστυνομίας έφτασαν άμεσα στο σημείο και βρήκαν τον 35χρονο τραυματισμένο.

Διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν με ασθενοφόρο και τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο άνδρας νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.