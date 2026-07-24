Τέσσερις μήνες χρειάζονται ακόμη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου της πρεσβείας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κολωνάκι, που εκτός της ιστορικότητας του, αποτελεί και ένα από τα ελάχιστα δείγματα του διεθνούς μπρουταλιστικού ρεύματος της δεκαετίας του 1960.

Η βρετανική διπλωματική αποστολή στην Ελλάδα στεγάζεται σε ένα ιδιαίτερο συγκρότημα που χωρίζεται σε δύο διακριτά αλλά εφαπτόμενα κτίρια, το σύγχρονο κτίριο των γραφείων «Chancery» και την ιστορική Πρεσβευτική Κατοικία, το ιστορικό αρχοντικό επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, που υπήρξε και κατοικία του Ελευθέριου Βενιζέλου και της δεύτερης συζύγου του, ‘Ελενας Σκυλίτση.

Το αρχοντικό με την μακρά ιστορία οικοδομήθηκε την περίοδο 1930–1932 σε σχέδια του γνωστού Έλληνα αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά, ενώ μετά τον θάνατο του Ελευθέριου Βενιζέλου, αγοράστηκε από τη βρετανική κυβέρνηση το 1936 και έκτοτε λειτουργεί ως η επίσημη κατοικία του εκάστοτε Βρετανού Πρέσβη στην Ελλάδα.