Σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Σαββάτιος, ο Σάββατος, ο Σαββάτης, η Σαββατία, η Σαββατίνα, η Σαββάτα, η Σαββάτη και η Σαββάτω. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Σαββάτιος

Σάββατος

Σαββάτης

Σαββατία

Σαββατίνα

Σαββάτα

Σαββάτη

Σαββάτω

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ευστάθιος

Στάθης

Σταθάς

Σταθάκος

Ευσταθία

Σταθούλα

Σταθία

Ευσταθούλα

Θεοπίστη

Πίστη

Θεόπιστος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος, του Αγίου Θεοδώρου εκ Ταρσού, Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας, καθώς και των Αγίων Θεοδώρου του πρίγκιπα και των υιών του Δαβίδ και Κωνσταντίνου.

Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων: Οι τρεις μάρτυρες που τιμώνται στις 19 Σεπτεμβρίου

Οι Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων είναι οι τρεις μάρτυρες με τους οποίους συνδέεται κυρίως η γιορτή σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησαν τον 3ο αιώνα, στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Πρόβου.

Κατά τον Συναξαριστή, ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος βρέθηκαν στην Αντιόχεια σε περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνταν δημόσιες τελετές προς τιμήν του Απόλλωνα. Οι δύο άνδρες εκδήλωσαν ανοιχτά την αντίθεσή τους και δήλωσαν ότι ήταν χριστιανοί.

Η στάση τους οδήγησε στη σύλληψη και την ανάκρισή τους. Σύμφωνα με την παράδοση, υπέστησαν βασανισμούς, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Σαββάτιος πέθανε από τα τραύματά του.

Ο Τρόφιμος οδηγήθηκε στη συνέχεια σε φυλακή. Εκεί φέρεται να τον επισκέφθηκε ο Δορυμέδων, ένας επιφανής άνδρας της περιοχής, ο οποίος εξέφρασε επίσης δημόσια τη χριστιανική του πίστη. Η πράξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο ίδιος.

Κατά την εκκλησιαστική διήγηση, ο Τρόφιμος και ο Δορυμέδων ρίχτηκαν σε άγρια θηρία μέσα σε αμφιθέατρο, όμως τα ζώα δεν τους επιτέθηκαν. Τελικά καταδικάστηκαν σε αποκεφαλισμό.

Η μνήμη και των τριών τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο στις 19 Σεπτεμβρίου. Από τον Άγιο Σαββάτιο προέρχονται και τα ονόματα που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή.

«Πνέοντες ἓν Τρόφιμε καὶ Δορυμέδον,

Ἓν ἐκ ξίφους δέχεσθε καὶ βίου τέλος.»

Ακούστε το Απολυτίκιον

https://www.youtube.com/watch?v=MaiLtGkT2I4

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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