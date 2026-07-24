Ο Μάριο Χεζόνια θέλει να επιστρέψει στο ΝBA και για τον λόγο αυτό αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης με την οποία είχε πολυετές συμβόλαιο.

Η μετακίνηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στη Φιλαδέλφεια έπαιξε τον ρόλο της, καθώς άλλαξε τα δεδομένα και το Κλίβελαντ έχει πλέον την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα και μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή του Χεζόνια.

Μάλιστα, ο ατζέντης του Χεζόνια, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μέσω μιας αινιγματικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, άφησε υπόνοιες για την κατάληξη του παίκτη στο Κλίβελαντ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Ραζνάτοβιτς:

«Η Δημοκρατία της Ραγούσας και οι κάτοικοί της ήταν ανέκαθεν γνωστοί για την εμπορική τους νοοτροπία. Οι αιώνες πέρασαν, τα πράγματα άλλαξαν και τώρα αυτή η νοοτροπία έγινε, κατά κάποιον τρόπο, ιπποτική, καβαλάρηδων».

Dubrovacka republika i njeni zitelji su odvajkada bili poznati po trgovackom mentalitetu. Vekovi su prosli, stvari su se menjale, i sada je taj mentalitet nekako postao viteski, konjanicki…..😃#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) July 24, 2026

Η Ραγούσα είναι το Ντουμπρόβνικ, η γενέτειρα του Χεζόνια, ενώ η αναφορά στους καβαλάρηδες «φωτογραφίζει» τους Καβαλίερς του Κλίβελαντ.