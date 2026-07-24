Συγκινημένος μίλησε για τη Μαίρη Λίντα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτηρίζοντάς την «τελευταία μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού. Παράλληλα, άφησε αιχμές για την απουσία «τραγουδιστριών της νεότερης γενιάς» από την εξόδιο ακολουθία της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

«Δεν ξέρω εάν υπάρχει μεταθάνατος ζωή, αλλά φανταστείτε εάν υπάρχει, πάνω στον ουρανό ένα πάλκο με τη Γκρέυ, την Πόλυ Πάνου, τη Μοσχολιού, τη μεγάλη Σωτηρία Μπέλλου και από σήμερα τη τελευταία μεγάλη κυρία, τη Μαίρη Λίντα. Φαντάζεστε τι θα γίνεται κάθε βράδυ», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία απλών ανθρώπων, οι οποίοι θέλησαν να βρεθούν στο τελευταίο «αντίο» και να τιμήσουν μια καλλιτέχνιδα που συνόδευσε με τη φωνή της πολλές γενιές. Όπως ανέφερε, του προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι, παρά τη μεγάλη προσφορά της Μαίρης Λίντα στο ελληνικό τραγούδι, δεν έδωσαν το «παρών» νεότερες τραγουδίστριες.

«Μου έκανε εντύπωση που ήρθαν οι απλοί άνθρωποι να την αποχαιρετήσουν. Παρόλο που δεν μου πέφτει λόγος, σημειώνω την απουσία τραγουδιστριών της νέας γενιάς. Κρίμα, καλό ταξίδι της», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Με τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τη στενή σχέση που είχε η Μαίρη Λίντα με το κοινό, το οποίο παρέμεινε δίπλα της μέχρι το τέλος. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε τη λύπη του για την περιορισμένη παρουσία εκπροσώπων της νεότερης μουσικής γενιάς σε μια ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη και την πολύχρονη προσφορά της.