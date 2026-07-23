Η Έλλη Κοκκίνου έζησε μια απρόσμενη στιγμή σε εστιατόριο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όταν ένας βιολιστής του καταστήματος την αναγνώρισε και άρχισε να παίζει στο όργανο την επιτυχία της «Δε Γίνεται».

Το σχετικό στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε από την ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, καταγράφοντας την αρχική της αμηχανία και την έκπληξη που ένιωσε.

«Απίστευτο», ακούγεται να λέει η τραγουδίστρια στο βίντεο, προτού σιγοτραγουδήσει τους στίχους του κομματιού μετά από προτροπή της παρέας της.

Το ταξίδι στο Βουκουρέστι και οι προγραμματισμένες εμφανίσεις

Εξηγώντας το παρασκήνιο της επίσκεψής της στη γειτονική χώρα και τη δημοφιλία που διατηρεί εκεί το συγκεκριμένο τραγούδι, η Έλλη Κοκκίνου έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της:

«Από χθες βρίσκομαι στο Βουκουρέστι για την προώθηση των συναυλιών μου που θα πραγματοποιηθούν στις 21/8 & 5/9. Το “Δε γίνεται” είναι στη Ρουμανία ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια … Κάπως έτσι με περίμενε απόψε μια όμορφη έκπληξη…».