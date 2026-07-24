Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη 28 Ιουλίου, σε μια συνάντηση που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της νέας κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν.

Την επίσκεψη ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου.

Κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Στο επίκεντρο η επόμενη κίνηση απέναντι στο Ιράν

Σύμφωνα με το Axios, η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανάληψης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει κοινή αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία, αντίστοιχη με εκείνη που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης για μια ενδεχόμενη «μαζική επίθεση», η οποία θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερης έκτασης από τις προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι συνομιλίες με τον Νετανιάχου θεωρούνται καθοριστικές τόσο για τη διαμόρφωση της στάσης του Τραμπ όσο και για τον συντονισμό Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ απέναντι στην Τεχεράνη.

Τι μπορεί να δείχνει ο χρόνος της επίσκεψης

Η προγραμματισμένη άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι δεν αναμένεται κάποια σημαντική στρατιωτική κλιμάκωση πριν από τη συνάντηση της Τρίτης.

Το Axios επισημαίνει, πάντως, ότι απαιτείται επιφυλακτικότητα απέναντι σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Σε προηγούμενες περιόδους έντασης με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν δημοσιοποιήσει πληροφορίες για υψηλού επιπέδου επισκέψεις, οι οποίες εντάσσονταν σε επιχειρήσεις παραπλάνησης πριν από στρατιωτικά πλήγματα.

Το παρασκήνιο της συνάντησης

Η οριστικοποίηση του ραντεβού ακολούθησε αρκετές ημέρες παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς αρχικά να εξασφαλίσει θέση στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ανέβαλε το ταξίδι του, επικαλούμενος τη μετάθεση των τελετών για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν σχολιάσει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθούσε να δημιουργήσει την εντύπωση πως η συνάντηση είχε ήδη συμφωνηθεί. Μόλις την Τετάρτη, Αμερικανός αξιωματούχος έλεγε ότι γίνονταν συζητήσεις, αλλά δεν είχε οριστικοποιηθεί κάποιο ραντεβού στο Οβάλ Γραφείο.

Μία ημέρα αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντούσε τον Νετανιάχου, εφόσον εκείνος βρισκόταν στην Ουάσιγκτον για την τελετή αποχαιρετισμού του Γκράχαμ. Η επίσκεψη επιβεβαιώθηκε τελικά από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η έβδομη συνάντησή τους μέσα σε ενάμιση χρόνο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη συναντηθεί έξι φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο από την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στην εξουσία, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη.

Η νέα επίσκεψη καταδεικνύει τη στενή στρατηγική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, παρά τις αυξανόμενες επιφυλάξεις που καταγράφονται απέναντι στον Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρει το Axios, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει πλέον έντονη δυσφορία όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών, αλλά και σε τμήματα του στενού περιβάλλοντος του Τραμπ και της βάσης του κινήματος MAGA.

Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να επικεντρωθεί στην κατάσταση στο Ιράν και στις επόμενες στρατιωτικές ή διπλωματικές κινήσεις των δύο χωρών. Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι συνομιλίες θα λειτουργήσουν ως προσπάθεια αποτροπής μιας νέας σύγκρουσης ή ως το τελευταίο στάδιο του συντονισμού πριν από μια ευρύτερη επιχείρηση.