Ο Ολυμπιακός προβλημάτισε στο πέμπτο του φιλικό παιχνίδι, λίγες ημέρες πριν τον αγώνα με την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν στο Βέλγιο από την Αντβέρπ με την εικόνα τους να μην είναι και η καλύτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

Από το ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει την κατοχή, με τους γηπεδούχους ωστόσο γρήγορα να παίρνουν τα ηνία και μόλις στο 10ο λεπτό να έχουν την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία όταν μετά από μια ωραία κάθετη, ο Βαλέντσια βγήκε τετ α τετ, με τον ο Πόποβιτςνα διώχνει εντυπωσιακά.

Η Αντβέρπ συνέχισε να έχει το πάνω χέρι στο ματς και στο 15’ ο Βαλέντσια βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, έκανε το σουτ με τον Πόποβιτς να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα.

Εκτός από τον Πόποβιτς ο Ολυμπιακός είχε δραστήριο και τον Ζέλσον Μαρτίνς, ωστόσο ο Πορτογάλος δεν κατάφερε να γίνει πραγματικά επικίνδυνος, με αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» να μην έχουν καταγράψει ούτε μία τελική προσπάθεια μέχρι τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα.

Στα τελευταία λεπτά πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου οι Πειραιώτες συνέχισαν να έχουν προβληματική εικόνα. Από την άλλη οι Βέλγοι έπεφταν πάνω στον Πόποβιτς ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ματς και στο 49’ έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί, όταν ο Μαρτίνς γύρισε στον Φίλη και αυτός με σουτ έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο του β’ μέρους είχε και πάλι την κατοχή, αλλά η συνέχεια ανήκε στην Αντβέρπ η οποία πέτυχε τρία τέρματα σε διάστημα 11 λεπτών.

Το πρώτο γκολ για τους Βέλγους ήρθε στο 68’, όταν Ρέντερς σέντραρε από τα δεξιά, ο Φοφανά έκανε την προβολή και ο Σόμερς από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα από το λάθος του Μπακούλα, η μπάλα έφτασε στον Φερστράιτεν και αυτός με δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έκανε το 2-0.

Το τελικό 3-0 για την Αντβέρπ πέτυχε στο 79ο λεπτό ο Σόμερς με το δεύτερο προσωπικό γκολ από ασίστ του Ρέντερς. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός είχε δυο καλές στιγμές.

Στο 84’ από την σέντρα του Μαρτίνς η μπάλα έφτασε στον Μπακούλα, οποίος την έστειλε στο δοκάρι του Νοζάβα, ενώ στο 89’ από την σέντρα του Σάλιακα ο οποίος έκανε ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα» ο Ζότα Σίλβα έκανε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω από την εστία της Αντβέρπ.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει νέο φιλικό παιχνίδι αύριο Σάββατο (25/07) με αντίπαλο την Άλκμααρ (16:00, Cosmote Sport 1).

ΑΝΤΒΕΡΠ: Νοζάβα, Ρέντερς, Τσουνασίμα, Βαν Χέλντεν, Ιμπραχίμ, Αόκα, Ντιρκς, Φοφανά, Βαλέντσια, Σόμερς, Βαντεπλάς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πόποβιτς, Μαφέο (80’ Σάλιακας), Κουτσίδης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Φίλης (71’ Μπακούλας, 90′ Σμαΐλοβιτς), Ζέλσον, Τσικίνιο, Φορτούνης (80’ Ζότα Σίλβα), Γιάρεμτσουκ (71’ Μασούρας).