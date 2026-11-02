Σε εξέλιξη βρίσκονται νέες διπλωματικές διεργασίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με μεσολαβητές από το Κατάρ να μεταβαίνουν το βράδυ της Δευτέρας στην Τεχεράνη για συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Την πληροφορία γνωστοποίησε αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις επαφές, σύμφωνα με τον οποίο αντικείμενο των συνομιλιών είναι η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται μια εκδοχή προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο, κατά την ίδια πηγή, συζητείται μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών τις τελευταίες οκτώ ημέρες.

Στο τραπέζι προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Η επίσκεψη των Καταριανών μεσολαβητών στην ιρανική πρωτεύουσα αποτελεί νέα εξέλιξη στις προσπάθειες εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι συνομιλίες με τον Αμπάς Αραγτσί επικεντρώνονται σε συγκεκριμένη εκδοχή του σχεδίου συμφωνίας που βρίσκεται ήδη υπό διαπραγμάτευση.

Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους του προσχεδίου ή για τα ζητήματα στα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες.

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου»

Την ίδια ώρα, από την Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης, δηλώνοντας ότι μια συμφωνία «θα μπορούσε να συμβεί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων, το περιεχόμενο της πιθανής συμφωνίας ή το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι νέες επαφές στην Τεχεράνη πραγματοποιούνται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.