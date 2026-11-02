Ο Μάρκο Νίκολιτς αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στη Super League από τον ΠΣΑΠΠ.

Το βραβείο παρέλαβε ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος επανέφερε την ΑΕΚ στην κορυφή την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Κατά την βράβευσή του ο τεχνικός της Ένωσης δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ όλους για το βραβείο. Είναι σπέσιαλ βραβείο για μένα, γιατί προέρχεται από άλλους προπονητές και άλλους παίκτες.

Θέλω να το αφιερώσω στους παίκτες μου, γιατί αυτοί ευθύνονται για αυτό το βραβείο. Στο σταφ μου, τον πρόεδρο της ομάδας, αλλά και όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Φυσικά και στην οικογένειά μου, που βρίσκεται στο σπίτι και παρακολουθεί αυτή τη στιγμή».