Το ενδεχόμενο να απονείμει προληπτικά χάρη σε στενούς συνεργάτες του άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε podcast που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, το αποτέλεσμα των οποίων ενδέχεται να στερήσει από τους Ρεπουμπλικάνους τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Post, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για τη λήψη ενός τέτοιου μέτρου υπέρ «αυτών που εργάστηκαν μαζί του», απάντησε: «Δεν θα το σκεφτώ καν, θα το κάνω».

«Το έκανα για την 6η Ιανουαρίου», πρόσθεσε αναφερόμενος στους εκατοντάδες υποστηρικτές του που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021, στους οποίους ο πρόεδρος έδωσε χάρη από την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Ίλον Μασκ, ο μεγαλύτερος δωρητής της εκστρατείας του ρεπουμπλικανικού κόμματος και σύμμαχος του Τραμπ, έδειχνε να απειλείται στα μέσα Οκτωβρίου έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Δημοκρατικοί μπορεί να προτίθενταν να αυξήσουν τις κοινοβουλευτικές έρευνες σε βάρος του σε περίπτωση νίκης στις «ενδιάμεσες» εκλογές.

Όταν η δημοσιογράφος της New York Post, η Μιράντα Ντεβάιν, αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη σύλληψη του δισεκατομμυριούχου, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτά είναι μόνο λόγια, αλλά εάν αυτό γίνει πράξη, θα πρέπει να τους προστατέψουμε» (σ.σ. τους συμμάχους του).

Σύμφωνα με ένα άρθρο του Politico που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα, «υψηλόβαθμα στελέχη (του Δημοκρατικού Κόμματος) εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο διάφορες επιτροπές θα μπορούσαν να στοχεύσουν τον Έλον Μασκ και ένα ευρύ φάσμα των εταιριών του», σε περίπτωση νίκης την Τρίτη.

Διάφορα θέματα πιθανών ερευνών έχουν αναφερθεί στον Τύπο, κυρίως ο ρόλος του Μασκ στον πρόσφατο περιορισμό στην Ουκρανία του δορυφορικού του δικτύου Starshield, οι δραστικές περικοπές που έγιναν το 2025 στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση από την Επιτροπή του για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα (Doge) ή ακόμη ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων γύρω από ομοσπονδιακά συμβόλαια και επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν στις εταιρίες του, τη SpaceX και την Tesla.

Το δημοκρατικό στρατόπεδο κατηγορεί επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ και το περιβάλλον του ότι πλούτισαν δραστικά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, και αυτό χάρη σε πολλές συγκρούσεις συμφερόντων.

Στη συνέντευξη στη New York Post, ο Τραμπ υπενθύμισε τις χάρες που έδωσε προληπτικά ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε οικείους του, λίγες ώρες πριν από το τέλος της θητείας του.

Διαβεβαίωσε επιπλέον ότι σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, θα γίνει ο «Κύριος βέτο».

«Σας υποβάλλουν κείμενα, εσείς προβάλλετε το βέτο σας σε αυτά, και στο τέλος, έπειτα από έναν μήνα ή δύο μήνες που βλέπουν όλα τα σχέδιά τους να έχουν απορριφθεί από ένα βέτο, καταλήγουν να έρθουν να σας δουν και συνάπτετε μια συμφωνία», πρόσθεσε.