Σε επιφυλακή καλούνται οι κάτοικοι περιοχών της Ηπείρου και του Ιονίου, καθώς η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται απόψε το βράδυ. Το 112 απέστειλε διαδοχικές προειδοποιήσεις για τη Θεσπρωτία, την Πρέβεζα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Αντίπαξους και τα Διαπόντια Νησιά, ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και να συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες. Οι ειδοποιήσεις επισημαίνουν τον κίνδυνο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, ενώ περιλαμβάνουν σύσταση για συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ποιες περιοχές αφορά η προειδοποίηση του 112

Για τη Θεσπρωτία, το μήνυμα αναφέρει:

«Στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Αντίστοιχη ειδοποίηση έλαβαν οι κάτοικοι της Πρέβεζας:

«Στην περιφερειακή ενότητα Πρεβέζης, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Πρεβέζης, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Προειδοποίηση εστάλη και για τα νησιά του Ιονίου, με το μήνυμα να αφορά την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Αντίπαξους και τα Διαπόντια Νησιά:

«Στα νησιά Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι διαπόντια από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας».