Μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Ρόδρι θέλει να φύγει από την Μάντσεστερ Σίτι, την οποία μάλιστα ενημέρωσε πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πρωταθλητής Κόσμου με την Ισπανία ενημέρωσε πως για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους θέλει να μετακομίσει στη χώρα του, καθιστώντας σαφές στους ιθύνοντες του συλλόγου, πως θέλει να συνεχίσει τον καριέρα του μακριά από το νησί.

Η Σίτι βλέποντας τις διαθέσεις του παίκτη του πρότεινε ανανέωση με αυξημένες απολαβές, ωστόσο αρνήθηκε, δείχνοντας με κάθε τρόπο πως θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτή θα είναι μια τεράστια μεταγραφική κίνηση για τη «Βασίλισσα» η οποία τις επόμενες ημέρες θα εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του Ρόδρι.