Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα, όπου μια 37χρονη έγκυος έχασε το μωρό που κυοφορούσε έπειτα από φερόμενη επίθεση του 28χρονου πρώην συντρόφου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο 28χρονος την πίεζε συστηματικά να διακόψει την εγκυμοσύνη, καθώς δεν επιθυμούσε τη γέννηση του παιδιού. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Ιουλίου στην Καλλιθέα. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος μετέβη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και φέρεται να την ξυλοκόπησε άγρια, χτυπώντας τη με γροθιές και κλωτσιές, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία πίεζε επανειλημμένα την κοιλιά της με το γόνατό του.

Η 37χρονη, που βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε έκτακτη καισαρική τομή. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το βρέφος δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η μαρτυρία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο νοσοκομείο, αναφέροντας ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Όπως ανέφερε, η έγκυος έφτασε στο «Αττικόν» συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο και μία συνταξιούχο νοσηλεύτρια, έχοντας υποστεί σοβαρή κακοποίηση. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καισαρική τομή, ωστόσο το κοριτσάκι που κυοφορούσε δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η ίδια νοσηλεύεται, συντετριμμένη ψυχολογικά και σωματικά.

Συνελήφθη ο 28χρονος – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

απόπειρα ανθρωποκτονίας,

διακοπή κύησης,

απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις της 37χρονης και στα νέα στοιχεία που αφορούν τις πιέσεις που, σύμφωνα με την ίδια, δεχόταν πριν από την επίθεση σχετικά με τη συνέχιση της εγκυμοσύνης της.