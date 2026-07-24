Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής τα δυτικά προάστια της Αττικής, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες ζημιές.

Από τις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν το Ίλιον, όπου οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση αρκετών δέντρων. Σε μία περίπτωση, ένας κορμός κατέληξε πάνω σε ταξί, εγκλωβίζοντας προσωρινά ένα άτομο εντός του οχήματος. Στο σημείο κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, ωστόσο ο εγκλωβισμένος κατάφερε να βγει μόνος του, πριν χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστών.

Την ίδια ώρα, σε άλλο σημείο του Ιλίου, η σφοδρότητα της βροχής προκάλεσε την υπερχείλιση φρεατίου. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει το νερό να αναβλύζει με μεγάλη πίεση από το οδόστρωμα, δημιουργώντας την εικόνα ενός αυτοσχέδιου σιντριβανιού στη μέση του δρόμου.