Ο Τζέισον Στέιθαμ μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές του με τη Ρόζι Χάντινγκτον και τα δύο παιδιά τους, τον 9χρονο Τζακ και την 4χρονη Ιζαμπέλα. Η οικογένεια χαλάρωσε πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, την παράσταση έκλεψε ο Τζακ, ο οποίος φαίνεται πως έχει κληρονομήσει την τόλμη του διάσημου πατέρα του. Ο 9χρονος πήδηξε χωρίς φόβο από το γιοτ στη θάλασσα και στη συνέχεια έκανε βουτιές μαζί με τον Τζέισον Στέιθαμ, ο οποίος είναι γνωστός για τις επικίνδυνες σκηνές δράσης που εκτελεί ο ίδιος στις ταινίες του.

Σε άλλη φωτογραφία, ο Τζέισον Στέιθαμ ποζάρει χωρίς μπλούζα αγκαλιά με τη Ρόζι Χάντινγκτον, η οποία φορούσε ένα πράσινο ριγέ μπικίνι.

Οι φωτογραφίες των παιδιών τους είναι σπάνιες, καθώς το ζευγάρι επιλέγει να τα κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.