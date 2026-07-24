Ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αρκετές δόσεις χιούμορ είχαν τα «πηγαδάκια» στο Προεδρικό Μέγαρο, στο περιθώριο της δεξίωσης για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου, όπου μεταφέρθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί λόγω της κακοκαιρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνομίλησε για περίπου 20 λεπτά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ παρών ήταν και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε», είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τασούλας, περιγράφοντας το κλίμα της συνάντησης.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα και ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει ταχθεί δημόσια υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το θέμα συζητήθηκε μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμφωνεί πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027»

Η συζήτηση πέρασε και στην πολιτική επικαιρότητα, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα να αναφέρει, σύμφωνα με όσα είπε στους συνομιλητές του, ότι ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει πως οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027.

Παράλληλα έγινε αναφορά και στο ενδεχόμενο διεξαγωγής debate με πολλούς πολιτικούς αρχηγούς, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να σχολιάζει με χιούμορ πως θα μπορούσε να γίνει… «με ΑΣΕΠ».

Η ατάκα Κουτσούμπα και η συζήτηση για τη γυμναστική

Δεν έλειψαν και οι πιο χαλαρές στιγμές. Βλέποντας τη σύνθεση των πολιτικών αρχηγών που βρέθηκαν στη δεξίωση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε σκωπτικά ότι «αυτό το άθροισμα θυμίζει τις αρχές της αντιπολίτευσης».

Η κουβέντα στράφηκε και στην άθληση, με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ να αποκαλύπτει πως προτιμά το περπάτημα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τη μέση του έχει πλέον ξεπεραστεί.

Το σχόλιο Τασούλα για τις απουσίες

Ερωτηθείς για τους πολιτικούς αρχηγούς που δεν έδωσαν το «παρών» στη δεξίωση, ο Κωνσταντίνος Τασούλας απάντησε με εμφανή διάθεση χιούμορ.

«Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν, θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.