Μετά τις αρνητικές απαντήσεις των Πεπ Γκουαρδιόλα και Κάρλο Αντσελότι, η Ομοσπονδία της Ιταλίας βρήκε τον εκλεκτό της για τον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με το Sky Sports αυτός είναι ο Αντρέα Πίρλο, με τον οποίο οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων.

O 47χρονος τεχνικός, έχει συμβόλαιο με την United FC των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μέχρι το 2027 και θα πρέπει να μείνει ελεύθερος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Πίρλο που είναι προσωπική επιλογή του Πάολο Μαλντίνι είναι έτοιμος να αναλάβει μια ακόμη σημαντική πρόκληση στην καριέρα του μετά τη Γιουβέντους την σεζόν 2020/21 και να οδηγήσει την Εθνική Ιταλίας στο EURO 2028.