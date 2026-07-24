Ένα θλιβερό περιστατικό έγινε στο «Καμπ Νου», καθώς ένας 54χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του στις εργασίες του νέου γηπέδου της Μπαρτσελόνα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Καταλονίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατος του άτυχου άνδρα προκλήθηκε από χτύπημα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον 54χρονο εργαζόμενο στη ζωή.

Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό στο συγκεκριμένο εργοτάξιο από την έναρξη των εργασιών ανακατασκευής τον Ιούνιο του 2023.

Οι αρχές έχουν ήδη αρχίσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Οι εργασίες στο «Καμπ Νου», έχουν παρουσιάσει καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων με τις άδειες, αλλά και καταγγελιών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στο εργοτάξιο και η ολοκλήρωση του νέου γηπέδου υπολογίζεται για το 2028.

Μετά την ανακατασκευή του, το «Καμπ Νου» θα έχει χωρητικότητα 105.000 θεατών, γεγονός που θα το καταστήσει το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη.