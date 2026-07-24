Σοκ έχει προκαλέσει στη Σκωτία η αποκάλυψη ότι ένας αστυνομικός, ο οποίος αυτοκτόνησε τον περασμένο Μάιο ενώ βρισκόταν υπό ποινική έρευνα, φέρεται να ζούσε για περισσότερα από 14 χρόνια μια διπλή ζωή ως κατά συρροή βιαστής και δράστης βίαιων επιθέσεων σε γυναίκες.

Σύμφωνα με έρευνα του BBC, ο αστυνομικός Άλαν Γκριρ, ηλικίας 47 ετών, κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του για να επιτεθεί σε γυναίκες, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι τα θύματά του ενδέχεται να είναι περισσότερα από όσα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται στα τέλη του περασμένου έτους, όταν μια γυναίκα περίπου 40 ετών μπήκε σε αστυνομικό τμήμα της Γλασκώβης και κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από αστυνομικό το 2012. Όπως κατέθεσε, είχε καλέσει τότε την αστυνομία για να αναφέρει ένα περιστατικό στο σπίτι της. Δύο ένστολοι αστυνομικοί πήραν την κατάθεσή της και αποχώρησαν, όμως λίγες ώρες αργότερα ένας από αυτούς επέστρεψε μόνος του, την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη και τη βίασε μέσα στο σπίτι της.

Η καταγγελία ενεργοποίησε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες κατά της διαφθοράς στην ιστορία της Police Scotland. Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν την αρχική κλήση της γυναίκας από το 2012 και διαπίστωσαν ότι ένας από τους αστυνομικούς που είχαν μεταβεί τότε στο σπίτι της συνέχιζε για εβδομάδες να αναζητά παράνομα στοιχεία του φακέλου της στο αστυνομικό σύστημα, ακόμη και όταν βρισκόταν σε άδεια.

A police officer who took his own life in May has been revealed as a rapist who carried out a spate of sexual attacks and attempted murders of women for at least 14 years



🔗 https://t.co/hoqwL4WYu2 pic.twitter.com/J9plqYAjiM — The Telegraph (@Telegraph) July 23, 2026

Αυτές οι ηλεκτρονικές αναζητήσεις οδήγησαν τους αστυνομικούς στον βασικό ύποπτο: τον Άλαν Γκριρ. Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι Αρχές ανακάλυψαν ακόμη μία πληροφορία από το 2018. Μια εκδιδόμενη γυναίκα είχε καταγγείλει τότε ότι ένας πελάτης είχε υπάρξει βίαιος απέναντί της, χωρίς όμως να είναι γνωστό ότι επρόκειτο για αστυνομικό. Η καταγγελία συνδέθηκε τελικά με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Γκριρ.

Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν στη συνέχεια τις κινήσεις του στα υπηρεσιακά πληροφοριακά συστήματα και διαπίστωσαν ότι αναζητούσε στοιχεία σχετικά με πιθανή καταγγελία άλλης εργαζόμενης στο σεξ, επαναλαμβάνοντας το ίδιο μοτίβο που είχε ακολουθήσει και το 2012.

Στις 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική έρευνα στο σπίτι του. Ο Γκριρ συνελήφθη ως ύποπτος για τον βιασμό του 2012, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επτά κινητά τηλέφωνα και έναν φορητό υπολογιστή. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, τέθηκε όμως σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών αποκάλυψε ακόμη πιο σοκαριστικά στοιχεία. Οι ερευνητές εντόπισαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, ενώ διαπίστωσαν ότι ο αστυνομικός είχε έρθει σε επαφή με εκατοντάδες εκδιδόμενες γυναίκες σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί εννέα θύματα, εκ των οποίων οι πέντε ήταν σεξεργάτριες που δέχθηκαν σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις όταν ο Γκριρ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη χιλιάδες αρχεία και εκτιμούν ότι θα εντοπιστούν περισσότερα θύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η βία που φέρεται να άσκησε ήταν τόσο ακραία ώστε, αν ήταν ακόμη εν ζωή, οι εισαγγελείς θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να του απαγγελθούν ακόμη και κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τρία θύματα, ανάμεσά τους δύο γυναίκες αστυνομικοί, τις οποίες είχε φωτογραφίσει χωρίς τη συναίνεσή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στις 5 Μαΐου οι Αρχές επισκέφθηκαν το σπίτι του, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η σύζυγος και το παιδί του δεν διέτρεχαν κίνδυνο. Την επόμενη ημέρα ο Γκριρ έδωσε τέλος στη ζωή του.

Η βοηθός αρχηγός της Police Scotland, Λιν Ράτκλιφ, χαρακτήρισε τα ευρήματα της έρευνας «πραγματικά σοκαριστικά» και τόνισε ότι ο αστυνομικός καταχράστηκε ξεκάθαρα την εξουσία που του παρείχε η θέση του. Παράλληλα, κάλεσε οποιονδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να υπήρξε θύμα του Άλαν Γκριρ να απευθυνθεί στις Αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε καταγγελία θα διερευνηθεί και ότι θα παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη στα θύματα.