Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Πολωνίας και Ουκρανίας, μετά την απόφαση του Πολωνού προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι να αφαιρέσει από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας, επικαλούμενος ιστορικές διαφορές μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου.

Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία, με πολλούς Ουκρανούς αξιωματούχους να ανακοινώνουν ότι θα επιστρέψουν τις πολωνικές διακρίσεις που τους έχουν απονεμηθεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Ναβρότσκι δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι το Τάγμα του Λευκού Αετού θα αφαιρεθεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας μετά την απόφαση του Κιέβου για την μετονομασία στρατιωτικής μονάδας σε Ουκρανική Επαναστατική Στρατιά (UPA), το όνομα ουκρανικής εθνικιστικής οργάνωσης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία στην Πολωνία θεωρείται υπεύθυνη για τον θάνατο περισσότερων των 100.000 Πολωνών.

Ήδη χθες το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών Ανρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στην Πολωνία το Τάγμα της Αξίας της Πολωνικής Δημοκρατίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Ναβρότσκι.

«Λυπούμαστε που το θυμικό υπερίσχυσε στην Βαρσοβία και ώθησε πολωνούς πολιτικούς αξιωματούχους να λάβουν αδικαιολόγητα, παρορμητικά και απαξιωτικά μέτρα», ανέφερε ο ίδιος, επικρίνοντας την αχρείαστη κλιμάκωσης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Σήμερα το πρωί, ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας και πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, Κιρίλο Μπουντάνοφ, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το Τάγμα της Αξίας της Πολωνικής Δημοκρατίας.

Η απόφαση του Κάρολ Ναβρότσκι αποτελεί «δώρο προς τον επιτιθέμενο μοσχοβίτη, που δεν θα χάσει ευκαιρία για να το χρησιμοποιήσει κατά των δύο χωρών μας», έγραψε.

Ταυτόχρονα, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Πολωνία, Βαζίλ Μποντνάρ, ανακοίνωσε επίσης ότι επιστρέφει τη δική του διάκριση, το Τάγμα της Αξίας της Πολωνικής Δημοκρατίας.

«Δεν μπορώ να αγνοήσω μία απόφαση που θεωρώ ιστορικά άδικη. Κατανοώντας τα συναισθήματα που κυριαρχούν στην Πολωνία, δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας (…) στερείται την ύψιστη πολωνική διάκριση».

Πριν ακόμη αναλάβει την πολωνική προεδρία, επί διακυβέρνησης του υπερεθνικιστικού, υπερσυντηρητικού Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), ο Ναβρότσκι δεν είχε κρύψει τα αρνητικά του συναισθήματα προς το Κίεβο και την εχθρότητά του για την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Χθες το βράδυ διαβεβαίωσε ότι η απόφασή του «δεν κατευθύνεται εναντίον του ουκρανικού λαού και δεν σημαίνει μεταβολή στην στρατηγική κατεύθυνση της πολιτικής ασφαλείας της Πολωνίας».