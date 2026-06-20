Ο Μιχάλης Ρέππας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν υπάρχουν όρια στη σάτιρα. Απάντησε πως είναι κακόγουστο το χιούμορ που στρέφεται κατά κάποιας κοινωνικής ομάδας.

Ο Μιχάλης Ρέππας ανέφερε πως ο ίδιος και το συγγραφικό ταίρι του, ο Θανάσης Παπαθανασίου, ποτέ δεν είχαν μπει σε αυτή τη λογική. Παρόλα αυτά, αρνείται να αφαιρέσει από το λεξιλόγιό του συγκεκριμένες λέξεις, που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν.

Διατυπώνοντας τη δική του άποψη, ο σεναριογράφος και ηθοποιός είπε: «Το να προσπαθεί κάποιος να βγάλει γέλιο εις βάρος μιας ομάδας είναι κακόγουστο. Ήμασταν politically correct και από πριν.

Από εκεί και πέρα τη λέξη χοντρός δεν θα την κόψω από το λεξιλόγιό μου. Τώρα το να κοροϊδεύουν πάνω στη σκηνή ένα άτομο για τα κιλά του μου φαίνεται πάρα πολύ γελοίο και κακόγουστο».

Προ ημερών, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου συμφώνησαν πως έκαναν λάθος όταν απαγόρευσαν να προβάλλονται οι σειρές τους σε επανάληψη. Στέρησαν, όπως ανέφεραν, τα έργα τους σε καινούργιο τηλεοπτικό κοινό. Αν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω τον χρόνο, θα έπρατταν διαφορετικά.