Προθεσμία έως την Τρίτη 23 Ιουνίου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο άνδρας οδηγήθηκε το Σάββατο ενώπιον των δικαστικών αρχών υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας προς το παρόν κατηγορίες που αφορούν την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε μαζί με ακόμη ένα άτομο.

Παρότι δεν του έχει ασκηθεί δίωξη για την εξαφάνιση της 45χρονης, θεωρείται το βασικό πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, μετά και την ταυτοποίηση κηλίδων αίματος που βρέθηκαν στο διαμέρισμά του με το γενετικό υλικό της αγνοούμενης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι εργαστηριακές αναλύσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποκάλυψαν ότι ίχνη αίματος της Σταυρούλας Λεβεντάκη εντοπίστηκαν όχι μόνο μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο 43χρονος, αλλά και στο βαν που χρησιμοποιούσε. Το συγκεκριμένο εύρημα αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό από τους ερευνητές της υπόθεσης, καθώς προστίθεται σε μια σειρά στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Κατά πληροφορίες, οι Αρχές αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση με χαρακτηριστικά έρευνας ανθρωποκτονίας και όχι ως μία απλή εξαφάνιση. Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται είναι και η διαγραφή του σκληρού δίσκου από το σύστημα καταγραφής καμερών που υπήρχε στην κατοικία του 43χρονου, καθώς και οι αντιφάσεις που φέρεται να έχουν προκύψει σχετικά με τις τελευταίες κινήσεις της αγνοούμενης πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ο 43χρονος παρέμεινε για πολλές ώρες υπό εξέταση στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, χωρίς ωστόσο να έχει παραδεχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί αρνητική στάση απέναντι στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε εξαφανιστεί μετά την τρίτη κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές και εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής σε απομονωμένη περιοχή. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε αφήσει το όχημά του και το κινητό του τηλέφωνο σε διαφορετικά σημεία, γεγονός που ερευνάται ως πιθανή προσπάθεια αποφυγής εντοπισμού.

Από την πλευρά του, ο 43χρονος υποστήριξε ότι κρύφτηκε επειδή φοβήθηκε για την ασφάλειά του, επικαλούμενος απειλές που, όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε από συγγενικά πρόσωπα της αγνοούμενης.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι ερευνητές επικεντρώνουν τις αναζητήσεις τους σε περιοχή κοντά στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 43χρονος κινήθηκε προς το συγκεκριμένο σημείο το βράδυ της εξαφάνισης της 45χρονης.

Ο ίδιος αρνείται ότι απομακρύνθηκε από το σπίτι του εκείνο το βράδυ, ενώ οι Αρχές αναμένουν κρίσιμα στοιχεία από την ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων και άλλων ψηφιακών ευρημάτων. Παράλληλα, αναμένεται στην Κρήτη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο θα συνδράμει στις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.