Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς τα νεότερα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων φαίνεται να ενισχύουν καθοριστικά το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και να οδηγούν την έρευνα σε νέα φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προέκυψε ταυτοποίηση των κηλίδων αίματος που είχαν εντοπιστεί στο πάτωμα και στην τηλεόραση του διαμερίσματος όπου διέμενε ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας με το γενετικό υλικό της αγνοούμενης γυναίκας.

Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Χανίων, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες και τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, οδήγησαν τις Αρχές να αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση όχι ως απλή εξαφάνιση, αλλά ως έρευνα με σαφή χαρακτηριστικά ανθρωποκτονίας.

Συνεχίζεται η έρευνα

Την ίδια στιγμή, οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Στο μικροσκόπιο των ειδικών βρίσκονται κηλίδες που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου, καθώς και σε σφουγγαρίστρα που κατασχέθηκε από το σπίτι όπου διέμενε. Αν και έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη βιολογικού υλικού και στα δύο αυτά ευρήματα, οι πραγματογνώμονες αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ίχνη αυτά ανήκουν επίσης στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Οι αστυνομικοί θεωρούν κρίσιμη τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς ενδεχόμενη ταυτοποίηση του αίματος της αγνοούμενης και στα πρόσθετα αυτά ευρήματα θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δικογραφία που σχηματίζεται. Παράλληλα, συνεχίζεται η επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, αλλά και η ανάλυση των κινήσεων του 43χρονου κατά το διάστημα που ακολούθησε την εξαφάνιση της γυναίκας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας από τα πρώτα στάδια της υπόθεσης, ενώ οι αστυνομικοί είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των καταθέσεών του ήδη από τη δεύτερη φορά που κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Οι υποψίες εντάθηκαν όταν εξαφανίστηκε για αρκετές ώρες, εγκαταλείποντας το σπίτι του και αφήνοντας το κινητό του τηλέφωνο σε διαφορετική περιοχή, σε μια κίνηση που οι ερευνητές εκτιμούν ότι στόχευε στο να δυσκολέψει τον εντοπισμό του.

Η πρώτη κατηγορία της σύλληψη

Μετά από συντονισμένες αναζητήσεις, ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη αρχικά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Έκτοτε παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από τις Αρχές, ενώ εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της 45χρονης.

Ωστόσο, τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις εργαστηριακές εξετάσεις φαίνεται να αλλάζουν ριζικά την εικόνα της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ταυτοποίηση των κηλίδων αίματος της αγνοούμενης μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο 43χρονος, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό ακόμη και εντός της ημέρας να κινηθούν οι διαδικασίες για τη σύλληψή του και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές και με βάση το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί. Την ίδια ώρα, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει ο εντοπισμός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές των Χανίων, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να συμπληρώσουν τα τελευταία κομμάτια ενός παζλ που γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινό.