Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχουν εισαχθεί νέοι κανονισμοί, προκειμένου να μην κάνουν επίτηδες καθυστερήσεις οι ποδοσφαιριστές και οι νέοι αυτοί κανονισμοί της FIFA εφαρμόζονται από τους διαιτητές.

Στον αγώνα της Βραζιλίας με την Αϊτή ο διαιτητής της αναμέτρησης εφάρμοσε τον κανονισμό σε ελεύθερο δίνοντας παράβαση και κόρνερ για την Βραζιλία.

Συγκεκριμένα, στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης ο Πλασίντ ο τερματοφύλακας της Αϊτής σε ελεύθερο ξεπέρασε τον χρόνο των 8 δευτερολέπτων και ο διαιτητής σφύριξε την παράβαση δίνοντας κόρνερ στην Βραζιλία.