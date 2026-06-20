Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται για την ενίσχυσή του ενόψει της νέας σεζόν και σύμφωνα με τους Ιταλούς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός μένει ελεύθερος στο τέλος του μηνός από την Ίντερ η οποία δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και είναι σε επαφές με την ομάδα του Νίστρουπ.

Μάλιστα στη Ιταλία αναφέρουν πως ο Στέφαν Ντε Φράι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τους «πράσινους» για συμβόλαιο δύο ετών.

Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας, ο Ντε Φράι θα λαμβάνει τρία εκατομμύρια ετησίως.