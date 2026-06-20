Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται για την ενίσχυσή του ενόψει της νέας σεζόν και σύμφωνα με τους Ιταλούς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι.
Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός μένει ελεύθερος στο τέλος του μηνός από την Ίντερ η οποία δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και είναι σε επαφές με την ομάδα του Νίστρουπ.
Μάλιστα στη Ιταλία αναφέρουν πως ο Στέφαν Ντε Φράι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τους «πράσινους» για συμβόλαιο δύο ετών.
Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας, ο Ντε Φράι θα λαμβάνει τρία εκατομμύρια ετησίως.
Stefan #DeVrij is getting closer to #Panathinaikos as a free agent. Ready a contract until 2028 (€3M/year). #transfers #paofc— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2026