Την περίπτωση του Ααρόν Μαρτίν, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζένοα εξετάζει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση του στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και σταθερή παρουσία σε υψηλό επίπεδο, καθώς εκτός από τη Τζένοα, έχει αγωνιστεί και σε Εσπανιόλ, Θέλτα και Μάιντς.

Ο Μαρτίν ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Εσπανιόλ και το 2018 πήγε δανεικός στην Μάιντς και την επόμενη σεζόν η Γερμανική ομάδα τον αγόρασε αντί 10 εκατ. ευρώ.

Τη σεζόν 2020-21 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Θέλτα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ξανά στη Μάιντς, καταγράφοντας 28 συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2023 η Τζένοα τον απέκτησε ως ελεύθερο. Την περασμένη σεζόν είχε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

Συνολικά με την Τζένοα έχει σε 97 συμμετοχές ένα γκολ και 15 ασίστ. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με την Τζένοα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.