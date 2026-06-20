Αναστάτωση προκάλεσε στη νότια Κρήτη η ισχυρή σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Γαύδο, με δύο διαδοχικές δονήσεις να γίνονται αισθητές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης και να θέτουν σε αυξημένη επιφυλακή τους σεισμολόγους, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31 το μεσημέρι και είχε μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η αναθεωρημένη λύση τοποθέτησε το επίκεντρο περίπου 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13,4 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στη νότια και δυτική Κρήτη, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν προβλήματα ή ζημιές.

Νέα ισχυρότερη δόνηση λίγα λεπτά αργότερα

Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη και ισχυρότερη σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο αλλά και σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς είχε μεγαλύτερη διάρκεια από τον πρώτο.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου αποτελεί ένα από τα πλέον σεισμογενή τμήματα του ελληνικού τόξου, όπου συγκρούονται η αφρικανική και η ευρασιατική τεκτονική πλάκα. Πρόκειται για ζώνη που έχει δώσει κατά το παρελθόν ισχυρούς σεισμούς και βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της επιστημονικής παρακολούθησης.

Έκλεισε η Σαμαριά

Οι σεισμοί οδήγησε τις αρμόδιες αρχές στη λήψη προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των επισκεπτών του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Όπως γνωστοποίησε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του φαραγγιού αμέσως μετά τις σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές στη νότια Κρήτη.

Τη στιγμή των σεισμών βρίσκονταν εντός του φαραγγιού συνολικά 566 επισκέπτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσωπικό του Δρυμού κινητοποιήθηκε άμεσα, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας με ταχύτητα και ψυχραιμία.

Περίπου 100 άτομα, τα οποία είχαν προχωρήσει έως το 6ο χιλιόμετρο της διαδρομής, ενημερώθηκαν αμέσως και οδηγήθηκαν πίσω προς τη βόρεια είσοδο του φαραγγιού. Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι επισκέπτες που είχαν ήδη προσεγγίσει την περιοχή του παλιού οικισμού της Σαμαριάς κατευθύνθηκαν οργανωμένα προς τη νότια έξοδο, στην Αγία Ρουμέλη.

Η απομάκρυνση των επισκεπτών πραγματοποιήθηκε υπό τη συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση των εργαζομένων του Εθνικού Δρυμού, οι οποίοι φρόντισαν να εξελιχθεί η διαδικασία με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, μέχρι την πλήρη εκκένωση του φαραγγιού.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Νωρίς για να κρίνουμε αν είναι ο κύριος σεισμός

O σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook τόνισε πως είναι νωρίς ακόμη για να ειπωθεί αν μιλάμε για τον κύριο σεισμό ενώ επισήμανε πως το κομμάτι που «έδωσε» τις δύο δονήσεις εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού τόξου.

Τι εξετάζουν οι σεισμολόγοι

Μετά τις δύο δονήσεις, οι σεισμολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μικρότερες μετασεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με τους ειδικούς να αναλύουν τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για την κύρια σεισμική εκδήλωση ή αν το φαινόμενο θα έχει συνέχεια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το σχετικά ενδιάμεσο εστιακό βάθος των δονήσεων λειτούργησε ευνοϊκά ως προς τις επιπτώσεις στην επιφάνεια, καθώς δεν καταγράφηκαν μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές σε κτίρια ή προβλήματα σε υποδομές στη Γαύδο και την Κρήτη.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

Περιοχή με συχνή σεισμική δραστηριότητα

Η Γαύδος και η θαλάσσια περιοχή που την περιβάλλει παρουσιάζουν συχνά σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκονται πάνω σε ενεργό τεκτονικό περιβάλλον. Μόνο τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αρκετές μικρότερες δονήσεις στην ευρύτερη ζώνη νότια της Κρήτης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή γεωδυναμική κινητικότητα της περιοχής.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας θα είναι καθοριστική για την ασφαλέστερη αξιολόγηση του φαινομένου τις επόμενες ώρες, ενώ συστήνουν ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους σεισμικές διεργασίες είναι συμβατές με τη γεωτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στην εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας και στα επόμενα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση των ειδικών.