Κλειστό θα παραμείνει αύριο Κυριακή (21/06) το φαράγγι της Σαμαριάς για προληπτικούς λόγους.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνέχεια των δύο σεισμικών επεισοδίων που σημειώθηκαν σήμερα Σάββατο (20/06) και κατόπιν σχετικών οδηγιών από τον ΟΑΣΠ, το φαράγγι της Σαμαριάς την Κυριακή 21 Ιουνίου θα παραμείνει κλειστό.

Ο Εθνικός Δρυμός έκλεισε προληπτικά σήμερα Σάββατο μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γαύδου και έγιναν αισθητές μέχρι το Ηράκλειο.