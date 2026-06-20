Οι Σέρβοι θεωρούν δεδομένο ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό και αναφέρονται και σε μεταγραφικούς στόχους πλέον, με τη «Mozzartsport» να εστιάζει στον Τρέι Λάιλς που αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι οπαδοί των «πράσινων» δεν είναι οι μόνοι που έχουν τρελαθεί με την όλο και πιο πιθανή επιστροφή του «Ζοτς» στην ομάδα τους, καθώς το ίδιο συμβαίνει και με τους Σέρβους δημοσιογράφους.

Τα δημοσιεύματα στη Σερβία για τον Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό διαδέχονται το ένα το άλλο και σειρά πήρε η «Mozzartsport», η οποία τονίζει πως ένας από τους παίκτες που θα προσπαθήσει να αποκτήσει είναι ο Λάιλς.

Ο 30χρονος Καναδοαμερικανός φόργουορντ αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης και οι Σέρβοι τον συνδέουν με τους «πράσινους», οι οποίοι φέρονται να εξετάζουν και την περίπτωση του Άιζακ Μπόνγκα, τον οποίο ο Ομπράντοβιτς ξέρει πολύ καλά από τη συνεργασία τους στην Παρτιζάν.

Ο Λάιλς είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ φέτος στη Euroleague, ενώ ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Ρεάλ στον τελικό με τον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας 24 πόντους.