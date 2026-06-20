Η αδιανόητη και πρωτοφανής υπόθεση με τους θανάτους βρεφών, με κατηγορούμενη την Ειρήνη Μουρτζούκου, περιγράφεται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στην εισαγγελική πρόταση για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της και αφορά τρεις δολοφονίες μωρών και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η εισαγγελέας είναι καταπέλτης και προτείνει την παραπομπή της 25χρονης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, σημειώνοντας πως κατά την τέλεση των πράξεων που της αποδίδονται είχε πλήρη διαύγεια και συνείδηση.

«Δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα και αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας, της επιβολής και τελικά της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της, γι’ αυτό και επιλέγει ευάλωτα θύματα, δηλαδή ανυπεράσπιστα βρέφη ανίκανα να αντισταθούν, χωρίς καμία διάκριση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόταση, όπου σημειώνεται ότι δεν υπήρχε εξαίρεση ούτε όταν επρόκειτο για τα ίδια της τα παιδιά.

Στην ομολογία της η 25χρονη φέρεται να είχε αναφέρει τη φράση: «Κάθε φορά θόλωνα», ενώ παραμένει προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού για τις υποθέσεις που τη βαραίνουν.

Η εισαγγελική λειτουργός τονίζει πως «οι πράξεις της αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή».

«Άνοιξε τους ασκούς της καταστροφικότητας»

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Πατρίς», η πρώτη φερόμενη εγκληματική πράξη αφορά τον θάνατο της αδελφής της, γεγονός που –αν και έχει παραγραφεί– περιγράφεται ως η αρχή μιας αλυσίδας τραγικών γεγονότων.

«Άνοιξε τους ασκούς της καταστροφικότητας, δείχνοντας τη συναισθηματική της αποσύνδεση και την ερεβώδη πτυχή του χαρακτήρα της», σημειώνει η εισαγγελική λειτουργός.

Παράλληλα, μαρτυρικές καταθέσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο ακόμη απόπειρες εις βάρος μικρών παιδιών, πέραν όσων ήδη περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

«Η μέχρι τότε εγκληματική συμπεριφορά της κατηγορούμενης δείχνει ανάγκη ελέγχου και δύναμης, καθώς επιλέγει ως θύματα μικρά παιδιά τα οποία είναι αδύναμα και δεν μπορούν να αντισταθούν, εκδηλώνοντας έλλειψη ενσυναίσθησης και ανάγκη κυριαρχίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Ακραία βίαιη συμπεριφορά»

Η 25χρονη περιγράφεται επίσης ως άτομο με ακραία βίαιη συμπεριφορά, με περιστατικά που φέρεται να αφορούν και το στενό της περιβάλλον. Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε απόπειρα εις βάρος φίλης της, αλλά και επιθέσεις προς τη μητέρα της.

Στην υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας στην Πάτρα τα Χριστούγεννα του 2020, η εισαγγελική πρόταση αναφέρει ότι η κατηγορούμενη φέρεται να επιτέθηκε στην τότε σύντροφό της ενώ εκείνη κοιμόταν.

«Έχοντας αποφασίσει σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δη με απόλυτα συνειδησιακή διαύγεια, ψύχραιμη και νηφάλια σκέψη, να σκοτώσει την τότε μόνιμη σύντροφό της ενώ εκείνη κοιμόταν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Φεβρουάριο του 2021 φέρεται να σκότωσε το παιδί της κουμπάρας της, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν οι θάνατοι των δύο δικών της παιδιών, για τους οποίους επίσης κατηγορείται.

«Έστηνε σκηνικά θανάτου»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η κατηγορούμενη επιχειρούσε να διαχειριστεί τα γεγονότα μετά τις πράξεις της.

«Έχει την ικανότητα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες θανάτου για τα θύματά της, στήνοντας σκηνικά θανάτου και θέλοντας να παρουσιάσει τον εαυτό της ως τον “σωτήρα” των θυμάτων και όχι ως τον εκτελεστή αυτών», σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται, στη συνέχεια φέρεται να υπέβαλε μηνυτήριες αναφορές και να εμφανιζόταν δημόσια δηλώνοντας αθώα, πριν τελικά συλληφθεί και ομολογήσει τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής κρίσης, με την κατηγορούμενη να αναμένει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή της σε δίκη.