Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στο Λουτράκι, όταν δύο άτομα τραυματίστηκαν από λαγοκέφαλο κατά τη διάρκεια θαλάσσιας δραστηριότητας.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τραυματίες δέχθηκαν δαγκώματα από το ψάρι, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι ίδιοι φέρεται να υπέστησαν έντονο πόνο από τα τραύματα που προκλήθηκαν.

Το συμβάν έχει προκαλέσει ανησυχία στους λουόμενους και στους ερασιτέχνες αλιείς της περιοχής, καθώς ο λαγοκέφαλος είναι είδος γνωστό για τα ισχυρά δόντια του και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ απευθύνεται σύσταση για αυξημένη προσοχή σε όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχει καταγραφεί η παρουσία του συγκεκριμένου είδους.