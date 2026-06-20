Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Μάνος Νιφλής, μιλώντας για τη σχέση του με την Ελισάβετ Μουτάφη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις ερωτικές σκηνές της ηθοποιού στην αρχή της γνωριμίας τους.

Ο δημοσιογράφος, που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The Love Debate», παραδέχθηκε ότι αρχικά δυσκολευόταν να διαχειριστεί συναισθηματικά τέτοιες σκηνές, κάτι που όμως άλλαξε όσο γνώριζε καλύτερα την προσωπικότητα και τον επαγγελματισμό της συζύγου του.

«Αρχικά με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της. Βλέποντάς το, λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα, ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα, και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πώς λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε, έχει σβηστεί από το μυαλό μου», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, ο Μάνος Νιφλής θυμήθηκε και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από εκείνη την περίοδο, όταν παρακολούθησε μια πρόβα στην οποία η Ελισάβετ Μουτάφη συμμετείχε σε ερωτική σκηνή με τον Στέλιο Μάινα.

«Ήταν μία σκηνή με τον Στέλιο Μάινα. Κατέβηκε από τη σκηνή και ήρθε να με φιλήσει και λέω: “Ώπα. Φιλιόσουν πριν με τον Μάινα. Τι ήρθες να κάνεις;”», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, με την πάροδο του χρόνου κατάφερε να διαχωρίσει πλήρως τον επαγγελματικό ρόλο της ηθοποιού από την προσωπική τους σχέση, με αποτέλεσμα οι ερωτικές σκηνές να μην αποτελούν πλέον ζήτημα για τον ίδιο.