Ένα τραγικό και υπό διερεύνηση περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όπου ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο του χωριού, κάτω από συνθήκες που προκαλούν πολλά ερωτήματα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα, με τα αρχικά Π.Β., εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Τα παιδιά ειδοποίησαν διερχόμενη οδηγό δικύκλου, η οποία κάλεσε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 70χρονος βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο.

Αναμένεται η εξέταση από τον ιατροδικαστή, τα πορίσματα του οποίου εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, η Αστυνομία, σύμφωνα με την “Συνείδηση”, διενεργεί προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου.