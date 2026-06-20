Μεθυσμένοι Άγγλοι τουρίστες στην Αγία Νάπα της Κύπρου τσακώθηκαν στη μέση του δρόμου στο γνωστό τουριστικό θέρετρο με τα πλάνα να μεταδίδονται σε απευθείας μετάδοση.

Ο άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ δεκάδων μεθυσμένων Άγγλων στην Αγία Νάπα της Κύπρου μεταδίδεται ζωντανά στον λογαριασμό ενός πασίγνωστου Βρετανού streamer με εκατομμύρια ακόλουθους που βρίσκεται στην περιοχή για διακοπές.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από πολίτη που κάλεσε τις Αρχές. Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν δύο από τους εμπλεκόμενους στον καβγά.

Πρόκειται για δύο Βρετανούς ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι ανακρίθηκαν και εναντίον τους διερευνάται υπόθεση συμπλοκής.