Τον τρόμο είχαν σκορπίσει επί μήνες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ ανήλικοι ληστές, οι οποίοι φέρονται να είχαν στήσει οργανωμένη δράση με στόχο κυρίως ηλικιωμένους και ανυποψίαστους επιβάτες.

Οι νεαροί δράστες παρακολουθούσαν τα θύματά τους και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να τους αρπάξουν αλυσίδες, τσάντες και άλλα αντικείμενα αξίας, εξαφανιζόμενοι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Mega καταγράφει μία από τις επιθέσεις. Σε αυτό διακρίνεται ηλικιωμένη γυναίκα να πέφτει στο έδαφος τη στιγμή που ανήλικος της αποσπά βίαια χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό. Η γυναίκα είχε μόλις αποχωρήσει από τον σταθμό, χωρίς να αντιληφθεί ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης φέρεται να την ακολούθησε, να της έστησε καρτέρι και μόλις βρήκε την ευκαιρία να της επιτεθεί, τράβηξε με δύναμη την αλυσίδα της και τράπηκε σε φυγή, αφήνοντάς την πεσμένη στο πεζοδρόμιο.

Οι αστυνομικές έρευνες έδειξαν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Τα μέλη των συμμοριών φέρονται να δρούσαν συστηματικά, επιλέγοντας κυρίως ηλικιωμένους ή επιβάτες που απομακρύνονταν μόνοι τους από τις αποβάθρες και τις εξόδους των σταθμών.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε πρόσφατα στην εξάρθρωση δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων που αποτελούνταν από ανήλικους. Η δεύτερη συμμορία, η οποία αριθμούσε πέντε μέλη, φέρεται να ακολουθούσε τα θύματά της αμέσως μετά την αποβίβασή τους από τους συρμούς και να έχει διαπράξει τουλάχιστον έξι ληστείες μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης των νεαρών κακοποιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν περιορίζονταν στις αρπαγές αλλά χρησιμοποιούσαν και τεχνάσματα για να αφαιρούν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

«Είχαν κόψει την τσάντα με νυστέρι από κάτω. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι ταυτότητες, διπλώματα», περιέγραψε χαρακτηριστικά ένα από τα θύματα.