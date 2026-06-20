Καταιγιστικές εξελίξεις και ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Οι υποθέσεις που απασχολούν εδώ και καιρό τους ήρωες, οδηγούνται σε κρίσιμη καμπή.

Η επιχείρηση για τη σύλληψη της Χριστιάνας παίρνει δραματική τροπή και όλοι πιστεύουν ότι είναι νεκρή.

Ο Μάρκος συνεχίζει να χειραγωγεί τη Βασιλική και να της αποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά, προκαλώντας την οργή τού Στέφανου.

Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη παντρεύονται, ενώ η Ισμήνη συγκρούεται με όλους και μένει χωρίς συμμάχους.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου:

Επεισόδιο 144 (Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 23:00)

Η Ισμήνη εισβάλλει στο σπίτι του Κωνσταντίνου μαινόμενη. Μετά από την επίδειξη της δύναμής της, ο Κωνσταντίνος μένει να παρηγορεί τη Φρύνη η οποία δείχνει πιο απελπισμένη ποτέ. Την ίδια ώρα, η Βασιλική πέφτει θύμα του Μάρκου, ο οποίος καταφέρνει να τη χειραγωγήσει και να της αποσπάσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Ο Στέφανος γίνεται έξαλλος τη στιγμή που το μαθαίνει και το ζευγάρι έρχεται σε μεγάλη ρήξη. H αστυνομική επιχείρηση ξεκινάει κι η Αλεξάνδρα καταρρακώνεται, αφού ο βασικός στόχος είναι η ίδια της η κόρη. Ο Τζον προσπαθεί να μιλήσει ήρεμα στην Ισμήνη και να της δώσει συμβουλές για όσα της συμβαίνουν. Εκείνη, όμως, του επιτίθεται και τα σκληρά της λόγια τον αφήνουν άφωνο. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Στέφανου επιχειρεί να στήσει μία ακόμη απάτη, αυτή τη φορά σε βάρος του Στάθη. Εκείνος, έχοντας ήδη καταλάβει το παιχνίδι του, τον αντιμετωπίζει κατά μέτωπο και η ένταση κορυφώνεται όταν χειροδικεί εναντίον του. Η επιχείρηση σύλληψης της Χριστιάνας παίρνει απρόβλεπτη τροπή και, μέσα στο χάος που ξεσπά, η Αλεξάνδρα βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με θανάσιμο κίνδυνο.

Επεισόδιο 145 (Τρίτη 23 Ιουνίου στις 23:00)

Η Χριστιάνα φτάνει στα άκρα: αρπάζει την Αλεξάνδρα και τη Μαργαρίτα και, υπό την απειλή όπλου, τις αναγκάζει να μπουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται με τελικό προορισμό μια ερημική παραλία. Λίγο αργότερα, ο Μανώλης, ο Παυλής και η Ερωφίλη φτάνουν στο σπίτι και παγώνουν με το θέαμα που αντικρίζουν. Η αστυνομία ξεκινάει τις ανακρίσεις με τον Αντώνη και τη Μαρουσώ να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν καταιγισμό ερωτήσεων. Παράλληλα, o Κωνσταντίνος και η Φρύνη σχεδιάζουν τον γάμο τους. Διαλέγουν βέρες, μιλούν με τους μάρτυρες και ονειρεύονται το κοινό τους μέλλον. Στο καφενείο, τα αίματα ανάβουν. Ο Πότης βρίσκει ευκαιρία να ξεσπάσει κι αρχίζει να κατηγορεί τον Μανώλη και την οικογένεια Ρουσσάκη μπροστά στην Άννα. Εκείνη, όμως, δεν είναι διατεθειμένη να ακούσει ούτε λέξη και τον βάζει αμέσως στη θέση του. Οι συνεργοί της Χριστιάνας φτάνουν στην παραλία για να την παραλάβουν. Εκείνη τρέχει προς το σκάφος και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανοίγονται στο πέλαγος. Ξαφνικά, μέσα στη σιωπή, ακούγεται ένας πυροβολισμός. Η Αλεξάνδρα μένει μόνη στην παραλία, παγωμένη από τον τρόμο. Τα μάτια της γεμίζουν δάκρυα καθώς κοιτάζει προς τη θάλασσα, σίγουρη πλέον πως η κόρη της είναι νεκρή.

Επεισόδιο 146 (Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 23:00)

Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με τους δικούς της, ενώ όλοι αγωνιούν για την τύχη της. Τελικά βρίσκει ένα επαρχιακό καφενείο και καλεί σε βοήθεια. Η Κούλα μεταβιβάζει στον Στάθη την περιουσία της Αρετής. Ο Στέλιος μαθαίνει από τη Μαρουσώ για την ενοχή τής Χριστιάνας και κλείνει την υπόθεση του Ορέστη. Οι εργάτριες φεύγουν από το ελαιοτριβείο, καθώς θεωρούν πως η οικογένεια Ρουσσάκη γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες της Χριστιάνας, και η Ερωφίλη ανησυχεί με αυτή την εξέλιξη. Ο Στάθης και η Αμαλία πηγαίνουν στην Κρήτη με σκοπό να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ενώ η Αλεξάνδρα είναι απαρηγόρητη γιατί θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο για την κατάληξη της Χριστιάνας. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη κανονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον γάμο τους, ενώ ο Λυκούργος φοβάται την αντίδραση της Ισμήνης όταν το μάθει. Ο Μάρκος ξεγελάει τη Βασιλική και την πείθει να του δώσει 20.000 ευρώ.

Επεισόδιο 147 (Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 23:00)

Η Αλεξάνδρα και η Ερωφίλη προσπαθούν να πείσουν τους υπαλλήλους των επιχειρήσεών τους να ξαναγυρίσουν στη δουλειά, ενώ η αστυνομία εκδίδει ανακοίνωση που ξεκαθαρίζει πως η οικογένεια δεν είχε καμία ανάμειξη με το κύκλωμα. Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη παντρεύονται με μάρτυρες τον Τζον και τον Στέφανο και ακολουθεί μικρό γλέντι στο σπίτι τους. Ο Μάρκος πιέζει τη Βασιλική για άλλες 5.000 ευρώ, αλλά για κακή της τύχη ο Στέφανος την παίρνει είδηση και το ζευγάρι μαλώνει. Ο Κουράκος δίνει εντολή στον Στράτο να παρακολουθεί τον Μάρκο και ανακαλύπτει ότι κάνει εμπόριο ναρκωτικών. Η Ισμήνη μαθαίνει για τον γάμο και τα βάζει με τον Λυκούργο και τη Χάιδω που δεν την ενημέρωσαν, αλλά αυτή τη φορά η Χάιδω τη βάζει στη θέση της. Η Ερωφίλη μαζεύει τα πράγματα από το σπίτι της κι αποφασίζει να το πουλήσει, κάνοντας μια νέα αρχή στη ζωή της. Την ίδια ώρα, η Χριστιάνα ξεβράζεται λιπόθυμη σε μια παραλία, είναι ζωντανή.

Επεισόδιο 148 (Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 22:00)

Η Χριστιάνα, αφού κατάφερε να σωθεί, είναι αποφασισμένη να δραπετεύσει και να φύγει από τη χώρα. Κλέβει ένα αυτοκίνητο και βρίσκει καταφύγιο στο λατομείο, όπου έχει φροντίσει να υπάρχουν όσα θα χρειαστεί. Ο Παρασκευάς μαθαίνει από τον Πότη ότι η Φρύνη παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο και τρελαίνεται. Τα βάζει κι αυτός με τον Λυκούργο, τη Χάιδω και τη Βασιλική. Ο Κουράκος πληροφορεί τον Στέφανο πως ο πατέρας του πουλάει ακόμη ναρκωτικά κι αναλαμβάνει να πείσει τη Βασιλική να μην του δίνει χρήματα. Η Αριάδνη αποφασίζει να μιλήσει πολύ σκληρά στην Ισμήνη, καθώς τη βλέπει να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Το ίδιο κάνει κι ο Λυκούργος και η Ισμήνη ξέρει πια ότι έχει μείνει μόνη της, χωρίς συμμάχους. Η Άννα και ο Πότης έρχονται κοντά κι αποφασίζουν να πορευτούν μαζί στη ζωή, αφού ακόμα τους ενώνει βαθιά αγάπη. Ο Τζον κι ο Στάθης, εξοργισμένοι που η Ισμήνη δεν πηγαίνει πλέον στο γραφείο, την απολύουν. Ο Αστυνόμος ανακοινώνει στην Αλεξάνδρα ότι η Χριστιάνα είναι ζωντανή. Μέσα στη νύχτα, ο Μανώλης βρίσκει την αδελφή του στο λατομείο, τη στιγμή που ετοιμάζεται να το σκάσει.