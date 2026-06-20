Με τη σκηνή να ανυπομονεί να γεμίσει με πρόσωπα, μουσική, ενέργεια και συναίσθημα, το «Your Face Sounds Familiar» ετοιμάζεται για ένα ακόμα φαντασμαγορικό θέαμα.

Αύριο, Κυριακή 21 Ιουνίου στις 21:00, το μαγικό σύμπαν του εμβληματικού σόου θα φωτιστεί και θα χαρίσει μεταμορφώσεις που εντυπωσιάζουν, ερμηνείες που καθηλώνουν και performance που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, τη δυνατή επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη και τους 10 εκπληκτικούς καλλιτέχνες Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Ίντρα Κέιν και Μέμο Μπεγνή, και αυτό το βράδυ της Κυριακής θα γίνει η απόλυτη τηλεοπτική εμπειρία.

Πριν ανάψουν, όμως, τα φώτα της σκηνής και ξεκινήσει το αγαπημένο σόου, οι προετοιμασίες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους και η δημιουργική ομάδα δουλεύει ασταμάτητα. Πίσω από κάθε εμφάνιση, κρύβεται μια πολύπλευρη διαδικασία. Οι πρόβες, οι φωνητικές ασκήσεις, οι χορογραφίες, το μακιγιάζ και τα κοστούμια, συνθέτουν ένα απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα και συναρπαστικό ταξίδι. Ατελείωτες ώρες δουλειάς, μέχρι οι διαγωνιζόμενοι να βρεθούν μπροστά στο κοινό.

Οι φωτογραφίες και το video από τα παρασκήνια αποκαλύπτουνμοναδικές στιγμές από αυτή τη διαδρομή και δίνουν την εικόνα, το κλίμα, τον ενθουσιασμό και τον «πυρετό» που επικρατεί λίγο πριν ανοίξει η αυλαία.

Δείτε βίντεο από τα παρασκήνια: