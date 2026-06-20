Κοντά στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής βρίσκεται ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν και αυτή είναι του Νταβίντ Κάρμο.

Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός είχε τις τελευταίες ώρες επικοινωνία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πλέον η επιστροφή του στο μεγάλο λιμάνι είναι πιο πιθανή από ποτέ.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στους «ερυθρόλευκους» με κανονική μεταγραφή από τη Νότιγχαμ και όχι με δανεισμό.

Μάλιστα η συζήτηση που είχε ο Ανγκολέζος στόπερ με τον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών έλυσε κάθε πιθανή αμφιβολία και επιβεβαίωσε την αμοιβαία θέληση για να συνεργαστούν εκ νέου.

Έτσι, όλα δείχνουν πως είναι θέμα ημερών για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό ο Νταβίντ Κάρμο και να αναλάβει και πάλι να ανεβάσει επίπεδο την αμυντική λειτουργία των Πειραιωτών.