Το Κουρασάο μπορεί στην πρεμιέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 να γνώρισε την συντριβή από την Γερμανία με 7-1 ωστόσο άπαντες στη νησιωτική χώρα της Καραϊβικής είναι χαρούμενοι.

Άλλωστε δεν είναι μικρό πράγμα για μια χώρα 156.115 κατοίκων να συμμετέχει στην μεγαλύτερη γιορτή του πλανήτη αυτή του Μουντιάλ.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα το Κουρασάο μπήκε και επίσημα στα ρεκόρ Γκίνες, ως η πιο μικρή χώρα από άποψη πληθυσμού που έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το επίσημο πιστοποιητικό «Guinness World Records» το παρέλαβε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ζίλμπερτ Μαρτίνα.