Συνεχίζεται η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, καθώς, σήμερα Σάββατο, εξετάστηκε ένα από τα βασικά μουσικά μαθήματα του προγράμματος.

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) που έχουν επιλέξει σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε μουσικά μαθήματα διαγωνίστηκαν στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία».

Δείτε εδώ τα θέματα στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Η διαδικασία των εξετάσεων για τους υποψηφίους των μουσικών σχολών δεν ολοκληρώνεται εδώ, καθώς τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 ακολουθεί το δεύτερο μουσικό μάθημα, η «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», στο οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να αξιολογηθούν στις πρακτικές και ερμηνευτικές τους δεξιότητες.

Οι εξετάσεις στα ειδικά και μουσικά μαθήματα αφορούν τόσο τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) όσο και εκείνους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές.

Η επιτυχής εξέταση στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα αποτελεί βασικό κριτήριο για τη διεκδίκηση μιας θέσης σε τμήματα όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες πέρα από τα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού.

Συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα

Η εξεταστική διαδικασία για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας.

Οι εξέταση των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζεται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: