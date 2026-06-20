Την έντονη αντίδραση του ΟΗΕ προκαλεί η νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις «επιστροφές» μεταναστών. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι εκφράζει βαθιά λύπη για τις σχετικές ρυθμίσεις, επισημαίνοντας πως τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπορούν να μεταθέτουν τις υποχρεώσεις τους σε τρίτες χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη τον κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών που δεν έλαβαν άσυλο, μία μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ενωσης που περιλαμβάνει την δυνατότητα για τις χώρες μέλη να συνομολογούν συμφωνίες για την εγκατάσταση «κέντρων επιστροφής» εκτός των συνόρων της Ένωσης.

«Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να μεταθέτουν σε τρίτες χώρες τις υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ.

«Η κράτηση και η επιστροφή ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε τρίτες χώρες αποτελεί εξαιρετικά λεπτή άσκηση κρατικής εξουσίας και ενέχει υψηλό κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνει ο ύπατος αρμοστής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, περί το 20% των αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα διαμονής καταλήγουν σε επιστροφή, στατιστικό στοιχείο που επικρίνεται σφοδρά από τους υποστηρικτές μίας αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής.

Τελώντας υπό πίεση για αυστηροποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενωση παρουσίασε εδώ και έναν χρόνο νομοθετικό κείμενο με στόχο την αύξηση του αριθμού των απελάσεων, προκαλώντας την αντίδραση των ευρωβουλευτών της αριστεράς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

«Η διεθνής νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες είναι σαφής: κανείς δεν πρέπει να επιστρέφεται σε τόπο όπου διατρέχει κίνδυνο», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ.

«Είναι η θεμελιώδης αρχή της μη επαναπροώθησης. Πρέπει να τηρείται καθολικά από όλες τις χώρες και τα εδάφη σε όλες τις περιπτώσεις».

«Οι αποφάσεις απέλασης θα πρέπει να βασίζονται πάντοτε σε εξατομικευμένες αποφάσεις και δεν πρέπει να εφαρμόζονται πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών έφεσης», επισημαίνει ο Φόλκερ Τουρκ στην ανακοίνωσή του στην οποία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζει επίσης την ανάγκη για υιοθέτηση μίας προσέγγισης «που θα λαμβάνει υπ’ όψιν την συμβολή των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες».