Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστές τις κλήσεις του για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 και ενόψει των αναμετρήσεων με Ρουμανία (2/7, 19:00) και Πορτογαλία (5/7, 19:30).

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε 15 παίκτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία, που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Γλυφάδας.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της στον όμιλο είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 3-1.

Αναλυτικά οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη:

Κώστας Παπανικολάου (Ολυμπιακός)

Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός)

Ντίνος Μήτογλου (Παναθηναϊκός)

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (Παναθηναϊκός)

Βασίλης Τολιόπουλος (Παναθηναϊκός)

Δημήτρης Μωραΐτης (Ηρακλής)

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (ΑΕΚ)

Γιάννης Κουζέλογλου (Παναθηναϊκός)

Γιώργος Τσαλμπούρης (Πανιώνιος)

Δημήτρης Κακλαμανάκης (Περιστέρι)

Νάσος Μπαζίνας (ΠΑΟΚ)

Δημήτρης Φλιώνης (ΑΕΚ)

Ομηρος Νετζήπογλου (Ολυμπιακός)

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ (Άρης)

Νίκος Τουλιάτος (Μαρούσι)