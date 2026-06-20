Η Μπεσίκτας είναι μία από τις ομάδες, η οποία έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Βαγγέλη Παυλίδη και επιμένει για την απόκτησή του.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της Μπενφίκα πρόσφατα είχαν στα χέρια τους μία πρόταση της Τουρκικής ομάδας, που ξεπερνούσε τα 20 εκαρομμύρια ευρώ, ωστόσο την απέρριψαν.

Στην συνέχεια οι Τούρκοι επανήλθαν με ακόμα καλύτερη προσφορά, κοντά στα 35 εκατομμύρια, όμως και πάλι οι Πορτογάλοι ήταν αρνητικοί.

Τώρα σύμφωνα με την «A Bola», η ομάδα της Κωνσταντινούπολης είναι έτοιμη να καταθέσει ακόμα μεγαλύτερη πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα επιθετικό.

Η Μπενφίκα ωστόσο έχει θέσει ως τιμή εκκίνησης τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα προσπαθήσει να πλησιάσει η Μπεσίκτας.