Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Αγγελόκαστρου στην Κορινθία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο, #Κορινθία.

Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Επιπλέον, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα κι εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.