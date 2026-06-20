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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή του Αγγελόκαστρου στην Κορινθία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα κι εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.