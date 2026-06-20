Ένας μικρός φίλος του Ολυμπιακού βρέθηκε στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος υπέγραψε στη φανέλα του.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ έβαλε μπρος για τη μεταφορά του τροπαίου σχεδόν σε όλη την Ελλάδα προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να βγάλουν τις σχετικές φωτογραφίες.

Αυτό έγινε και στην Καλαμάτα, όπου βρέθηκε και ο Ηλιόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης και στη σχετική εκδήλωση αναφέρθηκε στα παιδιά που αποτελούν το «αύριο» της χώρας και του αθλητισμού.

Ο Ηλιόπουλος μίλησε και πάλι για τη σημασία του «ευ αγωνίζεσθαι», το οποίο έχει καθιερώσει σαν μότο του, ενώ ανάμεσα στα μικρά παιδιά που βρέθηκαν εκεί ήταν και ένα με φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία και υπέγραψε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο Ηλιόπουλος έγραψε τα εξής στη φανέλα του μικρού φίλου του Ολυμπιακού: «Θωμά όταν μεγαλώσεις να τραβήξεις το δρόμο της αξιοπρέπειας και του ευ αγωνίζεσθαι. Με αγάπη Μάριος».