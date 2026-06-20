Ένας αλεξιπτωτιστής πλαγιάς έμεινε να αιωρείται σχεδόν 60 μέτρα πάνω από το έδαφος, όταν το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε σε γερανό εργοταξίου στη νοτιοδυτική Κίνα.

Ο αλεξιπτωτιστής κατευθυνόταν χθες προς τη Ναντσόνγκ, πόλη στην επαρχία Σιτσουάν, όταν τα σχοινιά από το αλεξίπτωτό του πιάστηκαν στον γερανό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις όχθες του ποταμού Τζιαλίνγκ, κατά μήκος της οδού Banzeng, στην περιοχή Shunqing, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στην τοπική εφημερίδα Dafeng News.

Δεν έχει γίνει σαφές πόση ώρα παρέμεινε εγκλωβισμένος ο αλεξιπτωτιστής, όμως τα πλάνα τον δείχνουν να αιωρείται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.

Βίντεο που κατέγραψε χρήστης του Weibo δείχνει τη στιγμή που πυροσβέστες χρησιμοποίησαν εναέρια κλίμακα, επιχειρώντας να διασώσουν τον αλεξιπτωτιστή το βράδυ.

Η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο ακούγεται να σχολιάζει ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν «πάρα πολλοί άνθρωποι».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής Shunqing, στην πόλη Ναντσόνγκ, ο αλεξιπτωτιστής δεν υπέστη τραυματισμούς.