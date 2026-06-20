Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον νέο αυτοκινητόδρομο Πύργου – Πατρών, στο ύψος της Κυλλήνης, στο ρεύμα προς Πύργο, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με νταλίκα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και τον εγκλωβισμό του οδηγού του ΙΧ, περίπου 40 ετών.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε το επιβατικό όχημα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, προκαλώντας σοκ σε όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, οι οποίες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από τα συντρίμμια του οχήματος. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς το αυτοκίνητο είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξήχθη με δυσκολία για αρκετή ώρα, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

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