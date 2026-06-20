Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Αγγελόκαστρο και στην Άνω Αλμυρή. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την αντιμετώπισή τους κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν 116 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο, #Κορινθία.

Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρά την ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο πυρκαγιών με διαφορά ενός λεπτού, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν και τις δύο πυρκαγιές σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους, ενώ από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας έχει μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτίων τους.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξερά χόρτα στα Σπάτα

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 και στο σημείο μετέβησαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, περιορίζοντάς την άμεσα και αποτρέποντας την εξάπλωσή της.